Persis Solo Bisa Tenang, PSSI Janji Tanggung Biaya Pengobatan Irfan Jauhari yang Cedera saat Bela Timnas Indonesia U-23

JAKARTA - Persis Solo tampaknya tak perlu memikirkan biaya pengobatan pemainnya, yakni Irfan Jauhari yang cedera di ajang Piala AFF U-23 2023. Sebab berdasarkan laporan dari Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, PSSI menegaskan siap menanggung semua biaya pengobatan Irfan Jauhari

Untuk diketahui, Irfan mengalami cedera saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Malaysia U-23 di laga pembuka Grup B. Pada laga tersebut, mantan pemain Persija Jakarta itu harus digantikan dengan M. Ragil pada menit ke-48.

Alhasil karena cedera tersebut, Irfan pun tidak bisa membela Timnas Indonesia U-23 hingga partai final Piala AFF U-23 2023. Kendati demikian, Endri memastikan bahwa Irfan dalam tanggung jawab PSSI. Sebab, PSSI benar-benar menanggung semua biaya pengobatannya.

"Ya pasti, semua pemain sepak bola yang dipanggil PSSI dan membela Timnas sudah pasti semua yang diterpa cedera pasti akan diberikan pemulihan oleh PSSI," kata Endri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/9/2023).

"Karena kami sudah kerja sama juga dengan BPJS dan rumah sakit Mitra keluarga. Jadi kami akan kembalikan ke klub nya sampai dia sembuh. Semua dicover PSSI," lanjutnya.

Lebih lanjut, Endri mengatakan PSSI tidak hanya pada kasus Irfan saja. Melainkan juga mengambil contoh pemain yang menderita cedera saat mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Pemain yang dimaksud ada Yance Sayuri dan Dimas Drajad.