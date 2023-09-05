Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Perjalanan Karier Cristian Gonzales dengan 4 Musim Gemilang Bersama Persik Kediri

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |03:08 WIB
Kisah Perjalanan Karier Cristian Gonzales dengan 4 Musim Gemilang Bersama Persik Kediri
Cristian Gonzales tampil gemilang selama empat musim di Persik Kediri (Foto: Instagram/@el_locogoliadorcg10_)
A
A
A

KISAH perjalanan karier Cristian Gonzales dengan empat musim gemilang bersama Persik Kediri menarik untuk diulas. Karier perdananya di Liga Indonesia dimulai pada 2003 kala memperkuat PSM Makassar.

Pada pertandingan pertamanya Gonzales sudah mampu mencetak gol. Gol itu tercipta kala PSM Makassar menang tipis atas Persipura 1-0 di Stadion Mandala pada 12 Januari 2003.

Cristian Gonzales

Selama 18 musim kariernya Gonzales sudah membukukan 249 gol. Dari semua gol, yang paling berkesan ketika membawa Persik Kediri meraih juara Liga Indonesia 2006.

Perjalanan karier Cristian Gonzales dengan empat musim gemilang bersama Persik Kediri sangat mengesankan. Pemain kelahiran Uruguay itu hijrah dari PSM ke Persik pada 2005-2008.

Gonzales selalu tampil menawan bersama Persik. Ia telah membukukan sebanyak 174 gol dari 106 penampilan bersama klub berjulukan Macan Putih itu. Artinya, ia selalu mencetak gol setiap kali tampil.

Seperti pada pertandingan yang mempertemukan Persik Kediri dengan Persima Minahasa pada 27 Juli 2006. Macan Putih pulang dengan kemenangan 3-1, dengan satu gol disumbang El Loco.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1657767/hasil-sea-games-2025-perahu-naga-tenis-dan-voli-pantai-tambah-3-emas-untuk-indonesia-vkx.webp
Hasil SEA Games 2025: Perahu Naga, Tenis, dan Voli Pantai Tambah 3 Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Takluk! Ganda Putra Indonesia Tersingkir dari BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement