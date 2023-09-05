Kisah Perjalanan Karier Cristian Gonzales dengan 4 Musim Gemilang Bersama Persik Kediri

Cristian Gonzales tampil gemilang selama empat musim di Persik Kediri (Foto: Instagram/@el_locogoliadorcg10_)

KISAH perjalanan karier Cristian Gonzales dengan empat musim gemilang bersama Persik Kediri menarik untuk diulas. Karier perdananya di Liga Indonesia dimulai pada 2003 kala memperkuat PSM Makassar.

Pada pertandingan pertamanya Gonzales sudah mampu mencetak gol. Gol itu tercipta kala PSM Makassar menang tipis atas Persipura 1-0 di Stadion Mandala pada 12 Januari 2003.

Selama 18 musim kariernya Gonzales sudah membukukan 249 gol. Dari semua gol, yang paling berkesan ketika membawa Persik Kediri meraih juara Liga Indonesia 2006.

Perjalanan karier Cristian Gonzales dengan empat musim gemilang bersama Persik Kediri sangat mengesankan. Pemain kelahiran Uruguay itu hijrah dari PSM ke Persik pada 2005-2008.

Gonzales selalu tampil menawan bersama Persik. Ia telah membukukan sebanyak 174 gol dari 106 penampilan bersama klub berjulukan Macan Putih itu. Artinya, ia selalu mencetak gol setiap kali tampil.

Seperti pada pertandingan yang mempertemukan Persik Kediri dengan Persima Minahasa pada 27 Juli 2006. Macan Putih pulang dengan kemenangan 3-1, dengan satu gol disumbang El Loco.