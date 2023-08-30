Pelatih Korea Selatan U-17 Singgung Kualitas Lapangan di Indonesia Jelang Laga Uji Coba

Timnas Korea Selatan U-17 di sesi latihan bersama (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

JAKARTA – Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, menyinggung soal kualitas lapangan jelang menghadapi Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba. Akan tetapi, sang pelatih tidak ingin mengambil pusing terhadap hal tersebut.

Sebagai informasi, Timnas Korea Selatan U-17 akan beruji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Laga melawan Korea Selatan U-17 dapat dimanfaatkan pelatih Bima Sakti untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia U-17. Di sisi lain, laga tersebut bakal dimanfaatkan Timnas Korea Selatan U-17 untuk beradaptasi jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Terbaru, skuad Korea Selatan U-17 telah berlatih di Lapangan ABC, Jakarta, Senin (28/8/2023) sore WIB. Sesi latihan tersebut dipimpin langsung oleh pelatih Byun Seong-hwan.

Seusai latihan, Coach Byun mengomentari kondisi lapangan yang dipakai timnya. Dia menilai kualitas lapangan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, pelatih berusia 43 tahun itu tidak mengambil pusing hal tersebut dan memilih fokus melatih anak asuhnya.