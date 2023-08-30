Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Korea Selatan U-17 Singgung Kualitas Lapangan di Indonesia Jelang Laga Uji Coba

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |04:04 WIB
Pelatih Korea Selatan U-17 Singgung Kualitas Lapangan di Indonesia Jelang Laga Uji Coba
Timnas Korea Selatan U-17 di sesi latihan bersama (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Seong-hwan, menyinggung soal kualitas lapangan jelang menghadapi Timnas Indonesia U-17 di laga uji coba. Akan tetapi, sang pelatih tidak ingin mengambil pusing terhadap hal tersebut.

Sebagai informasi, Timnas Korea Selatan U-17 akan beruji coba melawan Timnas Indonesia U-17. Duel antara kedua tim tersebut akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (30/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Laga melawan Korea Selatan U-17 dapat dimanfaatkan pelatih Bima Sakti untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia U-17. Di sisi lain, laga tersebut bakal dimanfaatkan Timnas Korea Selatan U-17 untuk beradaptasi jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Terbaru, skuad Korea Selatan U-17 telah berlatih di Lapangan ABC, Jakarta, Senin (28/8/2023) sore WIB. Sesi latihan tersebut dipimpin langsung oleh pelatih Byun Seong-hwan.

Seusai latihan, Coach Byun mengomentari kondisi lapangan yang dipakai timnya. Dia menilai kualitas lapangan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, pelatih berusia 43 tahun itu tidak mengambil pusing hal tersebut dan memilih fokus melatih anak asuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188025/fadly_alberto-GFQU_large.jpg
Nova Arianto di Mata Bintang Timnas Indonesia U-17 Fadly Alberto: Pelatih Disiplin, tapi Juga Sosok Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655535/update-klasemen-sea-games-2025-indonesia-posisi-kedua-gusur-vietnam-dengan-31-emas-ulm.webp
Update Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Posisi Kedua, Gusur Vietnam dengan 31 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Pengamat Soroti Kegagalan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Bawa-Bawa Pemain Naturalisasi hingga Zainudin Amali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement