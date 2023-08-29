Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Menang Tipis atas Villarreal, Xavi Hernandez Soroti Lini Pertahanan Blaugrana

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |04:08 WIB
Laga Villarreal vs Barcelona. (Foto: Barcelona)
VILLARREAL – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyoroti lini pertahanan timnya usai melawan Villarreal dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Pasalnya dalam laga itu, Barcelona juga banyak kebobolan sehingga pertandingan hanya dimenangkan dengan skor tipis 4-3.

Xavi menyebut pertandingan tersebut benar-benar membuatnya ketar-ketir. Pasalnya, Barcelona harus kebobolan tiga gol, padahal sangat mendominasi jalannya pertandingan tersebut.

Barcelona

“Pertandingan menjadi gila karena kami. Kami mendominasi namun kami juga kebobolan terlalu banyak,” ucap Xavi, dikutip dari Football Espana, Selasa (29/8/2023).

Xavi mengakui anak asuhnya sangat baik dalam hal menyerang, namun tidak dalam hal bertahan. Walaupun memang, Villarreal jelas bukan tim yang mudah ditaklukan di kandangnya.

“Itu adalah pertandingan yang bagus dalam menyerang, tapi dalam bertahan kami kesulitan. Tapi Villarreal juga bukan tim yang mudah untuk dihadapi di laga tandang,” ungkapnya.

Meski demikian, Xavi tetap memberi pujian kepada anak asuhnya. Akan tetapi, Barcelona tidak bisa terus seperti ini. Dia pun bakal melakukan evaluasi agar lini pertahanan Blaugrana semakin kukuh.

