Sikat Sheffield United 2-1, Rodri Sebut Manchester City Susah Payah untuk Menang

SHEFFIELD – Gelandang Manchester City, Rodri, mengomentari hasil laga kontra Sheffield United di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Meski bisa menang, Rodri menyebut laga berjalan sangat sulit sehingga Man City harus bersusah payah.

Rodri mengungkapkan betapa sulitnya Man City bisa meraih kemenangan di laga tersebut. Hal itu tak luput dari rapatnya pertahanan yang dimiliki Sheffield United sehingga membuat mereka kesulitan untuk menembusnya.

“Tentu saja mereka bermain sangat rapat. Mereka bertahan dengan sangat baik dan tidak memberi kami banyak ruang,” kata Rodri, dikutip dari BBC, Selasa (29/8/2023).

Kendati begitu, Rodri mengungkapkan bahwa kemenangan itu tak luput dari kerja keras serta mentalitas yang dimiliki para pemain Man City. Terlepas dari kegagalan penalti yang dieksekusi Haaland pada menit ke-37.

“Kami gagal mengeksekusi penalti namun kami terus berusaha hingga akhir. Sampai akhirnya Erling mencetak gol untuk kami. Saya pikir mentalitas permainan kami terus berjalan dan saya mencetak gol jadi saya sangat senang,” ungkapnya.