Link Live Streaming FC Cincinnati vs Inter Miami di US Open Cup: Lionel Messi Cetak Gol Lagi?

LINK live streaming FC Cincinati vs Inter Miami di US Open Cup akan dibahas di sini. Lionel Messi dan kolega akan berlaga di TQL Stadium, Cincinnati, pada Kamis (24/8/2023) pukul 06.00 WIB.

Lionel Messi baru saja sukses mengantarkan The Herons – julukan Inter Miami – menjadi juara Leagues Cup 2023. Mereka mengalahkan Nashville lewat adu penalti dengan skor 10-9 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal pada hari Minggu (2/0/8/2023) lalu.

Lionel Messi tampil fenomenal di sepanjang turnamen dengan selalu mencetak gol dari tujuh pertandingan yang dilakoni olehnya. Total, megabintang asal Argentina itu sukses mencetak 10 gol di sepanjang turnamen.

Kini, Lionel Messi berkesempatan untuk mengejar trofi keduanya bersama Inter Miami di ajang US Open Cup. Ajang ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Maret 2023 lalu.

Inter Miami sukses menembus semifinal setelah menang tipis atas Birmingham Legion FC dengan skor 1-0. Nicolas Stefanelli mencetak gol semata wayang untuk The Herons pada laga yang dimainkan di awal Juni 2023 lalu.