SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023: Timnas Kanada dan Amerika Serikat Gelar Latihan di Bali

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |01:20 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023: Timnas Kanada dan Amerika Serikat Gelar Latihan di Bali
Training ground Bali United di Pantai Purnama bakal digunakan untuk TC sejumlah peserta Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Bali United)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran Piala Dunia U-17 2023 semakin dekat. Sejumlah tim mulai mematangkan persiapan termasuk Timnas Kanada U-17 dan Amerika Serikat U-17 yang menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi cuaca dan iklim di Indonesia.

CEO Bali United, Yabes Tanuri menjelaskan pihaknya dihubungi beberapa perwakilan peserta Piala Dunia U-17 2023. Yabes mengaku sejumlah negara ingin memakai fasilitas latihan (traning center) Bali United di Pantai Purnama untuk latihan persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023.

“Kita ada request dari beberapa negara buat training camp (TC) di sana (fasilitas Bali United Pantai Purnama),” kata Yabes ketika ditemui MNC Portal Indonesia di kantor Bali United, Kedoya, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, Yabes masih enggan membeberkan negara mana saja yang dimaksud. Dia masih menunggu konfirmasi kembali dari negara-negara yang menghubungi pihak Bali United.

“Nanti dikabari lah (untuk negara yang dimaksud),” imbuh pria berkaca mata itu.

Terkini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membeberkan negara peserta Piala Dunia U-17 2023 yang hendak berlatih di Bali. Adapun negara peserta yang dimaksud adalah Kanada U-17 dan Amerika Serikat U-17.

