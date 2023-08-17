Nusantara United Harap Kick-off Liga 2 2023-2024 Jangan Molor

JAKARTA - Pemain Nusantara United FC, Risna Prahalabenta, berharap kick-off Liga 2 2023-2024 tidak molor. Sebab, persiapan tim disebutnya sangat matang menyambut kompetisi kasta kedua itu.

Seperti diberitakan, Liga 2 2023-2024 rencananya mulai bergulir pada 8 September mendatang. Untuk pertama kalinya, kompetisi kasta kedua di Indonesia itu menggunakan kuota pemain asing dengan formula 1+1 (satu bebas, satu Asia).

Kabar tersebut tentu melegakan buat kontestan Liga 2. Sebab, kompetisi tersebut sempat mati suri setelah musim 2022-2023 dihentikan usai tragedi Kanjuruhan pada Oktober tahun lalu.

Risna berharap wacana menggelar Liga 2 2023-2024 mulai 8 September mendatang tidak lagi mundur. Saat ini, Nusantara United FC terus menggenjot persiapan jelang kompetisi.

"Semoga tidak mundur, tepat kick-off. Kami sudah siap banget untuk menyongsong Liga 2," ucap Risna di Jakarta, Selasa 15 Agustus 2023.

"Tentunya pede menatap Liga 2," imbuh pemain asal Kediri, Jawa Timur, tersebut.