HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Variasi dan Kombinasi Permainan Sepak Bola dan Penjelasan Lengkap

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |02:34 WIB
Variasi dan Kombinasi Permainan Sepak Bola dan Penjelasan Lengkap
Lionel Messi memeragakan varian dan kombinasi permainan sepakbola (Foto: Reuters/Kirby Lee)
A
A
A

JAKARTA - Variasi dan kombinasi permainan sepakbola perlu dipahami dan dipelajari dengan benar dan tepat, khususnya bagi kamu para penggemar. Pasalnya gerakan satu ini mengabungkan beberapa teknik dan dilakukan menjadi satu gerakan.

Dengan begitu bentuk dari olahraga satu ini tidak hanya sebatas menendang dan memasukan bola saja. Sebab ada berbagai variasi dan kombinasi yang perlu diterapkan supaya terdapat seni mengolah saat berada di lapangan hijau.

Lionel Messi melakukan gerakan varian permainan sepakbola yakni menggiring bola (Foto: Reuters/Tim Heitman)

Lantas apa saja variasi dan kombinasi yang perlu diterapkan dalam dunia permainan sepak bola? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (16/8/2023).

Variasi dan Kombinasi Permainan Sepak Bola (H2)

Varian yang digunakan dalam permainan sepak bola adalah bentuk-bentuk gerakan dengan teknik dasar dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal ini, bentuk variasi tersebut seperti

1. Menggiring bola

Sebuah tindakan yang dilakukan dengan mendorong bola kedepan menggunakan kedua kaki secara berjalan maupun berlari.

2. Menendang bola ke tempatnya

Variasi satu ini bergerak dengan memberi tekanan kepada kaki melalui menggunakan punggung kaki.

3. Memindahkannya ke depan dan ke belakang

Variasi dalam permainan sepak bola satu ini dilakukan dengan menggerakan badan dan bola dengan gerakan kesamping. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berpasangan, maupun berkelompok.

