Momen Elkan Baggott Hancurkan Mental Ivan Toney Striker EPL

MOMEN Elkan Baggott hancurkan mental Ivan Toney yang berstatus striker EPL sangat menarik untuk diulas. Ingatan kembali muncul setelah pemain Timnas Indonesia itu belum lama ini menunjukkan skill berkelas dan membuat salah seorang pemain Bristol Rovers tersungkur.

Ya, aksi Baggott memaksa seorang pemain Bristol Rovers tersungkur di lapangan. Hal itu terjadi pada laga babak pertama Piala Liga Inggris 2023-2024 belum lama ini.

Namun, sebelum itu, Baggot rupanya pernah melakukan aksi luar biasa lainnya di Piala Liga Inggris 2022-2023. Ia mampu menghancurkan mental seorang striker dari klub Premier League (EPL), Brentford, bernama Ivan Toney.

Pada laga itu, Elkan Baggot dan kolega harus tertinggal terlebih dahulu melalui gol Toney di menit ketiga. Namun, setelah itu, sang striker tidak dapat berbuat banyak untuk timnya.

Sepanjang sisa waktu pertandingan, Toney dibuat mati kutu oleh lini pertahanan Gillingham FC. Bahkan, Baggott dengan sangat disiplin mengawal striker asal Inggris itu sehingga tak mampu menambah gol.

Benar saja, sepanjang sisa laga, Baggot terus menerus mengikuti kemanapun pergerakan Toney. Hal ini lantas membuat striker yang digadang-gadang akan menjadi penyerang Timnas Inggris itu menjadi putus asa lantaran tak bisa berbuat banyak.