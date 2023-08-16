Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Cuma Menang 1-0 Lawan Wolverhampton Wanderers, Erik ten Hag Minta Benahi Hal Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |01:09 WIB
Manchester United Cuma Menang 1-0 Lawan Wolverhampton Wanderers, Erik ten Hag Minta Benahi Hal Ini
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, meminta anak asuhnya berbenah usai menang tipis atas Wolverhampton Wanderers (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mendesak anak asuhnya tetap berbenah usai menang 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada pekan pertama Liga Inggris 2023-2024. Sebab, penguasaan bola Iblis Merah dinilainya masih kurang.

Pertandingan Manchester United vs Wolverhampton Wanderers itu berlangsung Selasa (15/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Old Trafford. Iblis Merah yang digempur habis-habisan akhirnya mampu keluar dari tekanan dan mencetak gol.

Sundulan Raphael Varane menjadi gol tunggal kemenangan Manchester United atas Wolverhampton Wanderers (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Raphael Varane (76’) menjadi penentu kemenangan Man United lewat tandukan akuratnya, menyambut umpan silang Aaron Wan-Bissaka. Wolves yang terus bermain agresif hingga akhir laga tidak dapat mencetak gol penyama kedudukan.

Ten Hag mengakui tiga poin itu harus diraih lewat perjuangan keras. Ia melihat United terlalu banyak memberikan kebebasan kepada Wolves. Untungnya, lawan kurang klinis dalam menyelesaikan peluang. Hal itu perlu dibenahi di lapangan latihan.

“Kami memberikan (Wolves) terlalu banyak keleluasaan. Itu tidak bagus. Tapi Anda harus memasuki musim ini dan kami akan memperbaiki fakta itu. Ketika Anda melihat keleluasaan, maka Anda memberi mereka kesempatan untuk membalas dan kemudian Anda harus mengikuti (mereka)," tegas ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Rabu (16/8/2023).

"Tapi saya pikir kami menyamai lajunya dan kami mengatasinya. Clean sheet, yang memberitahu (Anda) segalanya, dan kami, sekali lagi, telah berada di sini di Old Trafford dan kami memiliki clean sheet, itu bagus. Sekarang kami harus lebih baik dalam menguasai bola,” sambung pria asal Belanda itu.

