Jelang Persib Bandung vs Barito Putera, Bojan Hodak Bakal Perbaiki Ketajaman Lini Depan Pangeran Biru

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akan memperbaiki finishing dari para pemain depan Maung Bandung jelang menghadapi Barito Putera di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 pada Minggu 13 Agustus 2023 sore WIB. Sebab ia melihat lini depan jadi salah satu kekurangan Persib saat menghadapi Persis Solo.

Ya, Bojan Hodak menilai persiapan yang matang harus dilakukan demi bisa tampil maksimal saat melawan Barito Putera. Apalagi dia merasa laga melawan Barito Putera merupakan pertandingan penting.

Sebab Persib sudah dua laga belum menang. Lalu pada pertandingan terakhir, yakni melawan Persis, tim berjuluk Pangerin Biru itu justru kalah 1-2 dari Persis.

"Kami kalah saat melawan Solo (Persis)," ungkap Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (12/8/2023).

Kekalahan itu lantas tak diterima oleh pelatih asal Kroasia tersebut karena merasa timnya sudah bermain bagus saat menghadapi Persis Solo. Termasuk saat melawan Bali United di laga sebelumnya.

Akan tetapi, memang faktor penyelesaian akhirnya buruk membuat Persib kesulitan mencetak gol. Alasan itulah yang membuat Persib kini kesulitan untuk menang.