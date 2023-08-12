Hadapi Liga Italia 2023-2024, Samuel Chukwueze Pede AC Milan Bisa Juara

MILAN - Jelang bergulirnya Liga Italia 2023-2024, pemain AC Milan, Samuel Chukwueze memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa Rossoneri bisa keluar menjadi juara di akhir musim nanti. Sebab menurut Chukwueze, Milan yang sekarang memiliki tim yang hebat dan siap berjuang memperebutkan gelar juara.

Sebagaimana diketahui, juara Liga Italia musim lalu adalah Napoli. AC Milan hanya berada di posisi keempat klasemen.

Tentunya musim lalu menjadi salah satu tahun yang sulit bagi Milan meski pada Liga Italia 2021-2022 mereka keluar sebagai juara. Jadi, kini Milan berharap bisa bangkit dan mengulangi kesuksesan di musim 2021-2022.

Demi mewujudkan itu semua, Samuel Chukwueze mengatakan untuk meraih gelar juara Liga Italia harus dimulai dengan kemenangan pada laga perdana untuk memotivasi. Chukwueze pun merasa Milan bisa melakukannya sebab ia menilai timnya saat ini sangat menjanjikan.

"Kami harus berpikir untuk memenangkan pertandingan pertama. Kami memiliki tim yang hebat," ucap Samuel Chukwueze dilansir dari laman Tuttomercato, Sabtu (12/8/2023).

Pemain berusia 24 tahun itu mengatakan AC Milan pun harus pasang target tinggi dalam setiap laganya. Jadi, tim itu siap bersaing dalam perebutan gelar juara Liga Italia.