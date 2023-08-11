Usai Dipecat, Joko Susilo Kembali Jadi Direktur Teknik Arema Football Academy

MALANG – Arema FC resmi memecat Joko Susilo sebagai kepala pelatih tim berjuluk Singo Edan tersebut. Namun, Joko Susilo tidak serta-merta langsung meninggalkan Arema, sebab ia nyatanya kembali ditugaskan sebagai Direktur Teknik Arema Football Academy.

Ya, Manajemen Arema FC bakal mengembalikan Joko Susilo sebagai Direktur Teknik Arema Football Academy. Keputusan itu diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk kebutuhan di tim junior Arema FC jelang berkiprah di Elite Pro Academy 2023.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan bahwa Coach Joko kita kembalikan ke posisi semula yakni sebagai dirtek Arema Football Academy, di lain sisi tenaga dan pikirannya juga dibutuhkan untuk persiapan EPA 2023,” ungkap General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman resmi klub, Jumat (11/8/2023).

Itu berarti, Joko Susilo tidak akan memimpin tim senior Arema FC lagi. Sambil menunggu kedatangan pelatih baru, manajemen Arema FC menunjuk Coach Kuncoro untuk sementara memimpin tim.

“Sementara tim akan dipimpin oleh Coach Kuncoro sambil menunggu kedatangan pelatih baru,” sambung Yusrinal.