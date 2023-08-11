Manchester City Siapkan Dana Besar untuk Beli Lucas Paqueta, West Ham United Tak Tertarik

MANCHESTER – Manchester City dikabarkan telah menyiapkan dana besar untuk merekrut gelandang West Ham United, Lucas Paqueta. Hanya saja, dikabarkan West Ham tak tertarik melepas Paqueta di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Man City tampaknya sedang mencari playmaker setelah kehilangan Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan musim panas ini. Untuk menutupi hal tersebut, sejauh ini The Citizens baru merekrut Mateo Kovacic.

Akan tetapi Kovacic masih belum mampu memuaskan pelatih Man City, Josep Guardiola. Karena itu, kini Guardiola telah mengarahkan pandangannya ke bintang Timnas Brasil yang tengah memperkuat West Ham, Lucas Paqueta.

Man City telah meluncurkan tawaran 70 juta poundsterling (Rp1,3 triliun) untuk merekrut gelandang berusia 25 tahun itu. Menariknya, upaya Man City merekrut Paqueta tidak akan mudah.

Sebab Ddlansir dari The Sun, Jumat (11/8/2023), West Ham bersikeras Paqueta tidak akan dijual musim panas ini. Paqueta didatangkan West Ham dari Lyon pada 2022 dengan harga 53 juta poundsterling (Rp1 triliun).

West Ham diklaim tidak membutuhkan uang lagi dari kesepakatan besar setelah mereka menjual Declan Rice ke Arsenal seharga 105 juta poundsterling (Rp2 triliun). Hal itu tentu menjadi halangan Man City untuk merekrut Lucas Paqueta.