Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Siapkan Dana Besar untuk Beli Lucas Paqueta, West Ham United Tak Tertarik

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:02 WIB
Manchester City Siapkan Dana Besar untuk Beli Lucas Paqueta, West Ham United Tak Tertarik
Pemain West Ham United, Lucas Paqueta. (Foto: Instagram/westham)
A
A
A

MANCHESTER Manchester City dikabarkan telah menyiapkan dana besar untuk merekrut gelandang West Ham United, Lucas Paqueta. Hanya saja, dikabarkan West Ham tak tertarik melepas Paqueta di bursa transfer musim panas 2023 ini.

Man City tampaknya sedang mencari playmaker setelah kehilangan Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan musim panas ini. Untuk menutupi hal tersebut, sejauh ini The Citizens baru merekrut Mateo Kovacic.

Akan tetapi Kovacic masih belum mampu memuaskan pelatih Man City, Josep Guardiola. Karena itu, kini Guardiola telah mengarahkan pandangannya ke bintang Timnas Brasil yang tengah memperkuat West Ham, Lucas Paqueta.

Man City telah meluncurkan tawaran 70 juta poundsterling (Rp1,3 triliun) untuk merekrut gelandang berusia 25 tahun itu. Menariknya, upaya Man City merekrut Paqueta tidak akan mudah.

Lucas Paqueta

Sebab Ddlansir dari The Sun, Jumat (11/8/2023), West Ham bersikeras Paqueta tidak akan dijual musim panas ini. Paqueta didatangkan West Ham dari Lyon pada 2022 dengan harga 53 juta poundsterling (Rp1 triliun).

West Ham diklaim tidak membutuhkan uang lagi dari kesepakatan besar setelah mereka menjual Declan Rice ke Arsenal seharga 105 juta poundsterling (Rp2 triliun). Hal itu tentu menjadi halangan Man City untuk merekrut Lucas Paqueta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647503/eks-kiper-timnas-indonesia-ronny-pasla-meninggal-dunia-kcw.webp
Eks Kiper Timnas Indonesia Ronny Pasla Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Bos Liverpool Tentukan Nasib Arne Slot! Lanjut atau Dipecat?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement