Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ogah Kalap, Borneo FC Mau Pakai Dana Penjualan Matheus Pato untuk Pengembangan Pemain Muda

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |02:09 WIB
Ogah Kalap, Borneo FC Mau Pakai Dana Penjualan Matheus Pato untuk Pengembangan Pemain Muda
Borneo FC mendapat dana segar dari penjualan Matheus Pato (Foto: Instagram/@matheuspato9)
A
A
A

JAKARTA - Borneo FC Samarinda tidak mau kalap belanja usai mendapat suntikan dana dari penjualan Matheus Pato ke klub Shandong Taishan FC. Presiden klub, Nabil Husein Said Amin, sudah punya rencana sendiri akan digunakan untuk apa dana tersebut.

Pato ditebus oleh Shandong Taishan FC jelang penutupan bursa transfer Liga 1 pada pertengahan Juli 2023. Namun, kedua klub sama-sama tidak mau mengungkap berapa nilai pasti penjualan pemain asal Brasil itu.

Matheus Pato dibeli klub Liga China (Foto: Instagram/@matheuspato9)

Menurut Transfermarkt, Pato memiliki nilai pasar sekira Rp6,95 miliar. Borneo FC diperkirakan akan mendapat uang tidak kurang dari nominal tersebut. Tentu, dana penjualan itu bisa digunakan untuk mendatangkan pemain di bursa transfer Liga 1 berikutnya.

Namun, Nabil mengindikasikan tak akan menginvestasikan uang tersebut untuk belanja pemain bintang di tengah musim. Dia justru lebih tertarik menggunakan dana tersebut untuk pengembangan pemain muda.

"Saya lebih concern ke infrastruktur dan berminat mencetak pemain. Pemain lebih baik kita cetak," ungkap Nabil ketika ditemui awak media pekan lalu di Jakarta, dikutip pada Selasa (8/8/2023).

Lebih lanjut, pria berusia 29 tahun itu memastikan keinginan melepas Pato yang notabene top skor Liga 1 2022-2023, bukan karena uang. Dia mengklaim peduli dengan masa depan sang pemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646587/ryan-garcia-tantang-mario-barrios-berebut-sabuk-wbc-kelas-welter-khu.webp
Ryan Garcia Tantang Mario Barrios Berebut Sabuk WBC Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Target Tinggi Nova Arianto di Timnas Indonesia U-20: Tembus Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement