Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Dibayangi Kutukan Juara Community Shield, The Gunners Merana?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |03:13 WIB
Arsenal Dibayangi Kutukan Juara Community Shield, <i>The Gunners</i> Merana?
Arsenal juara Community Shield untuk ke-17 kali (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

LONDON - Arsenal berhasil merenggut trofi Community Shield 2023 usai mengalahkan Manchester City via adu penalti 4-1 (1-1), Minggu 6 Agustus malam WIB, di Stadion Wembley, London. Namun, The Gunners perlu menyadari adanya kutukan juara ajang pramusim tersebut.

Laga Arsenal vs Man City tersebut berlangsung dramatis. Meriam London tertinggal oleh gol Cole Palmer (77'), tetapi mampu menyamakan via Leandro Trossard (90+11') 1-1.

Gol dramatis Leandro Trossard membawa Arsenal menyamakan skor 1-1 dengan Man City (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Duel berlanjut ke babak adu penalti, Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva gagal mengeksekusi penalti. Kemudian, eksekusi Fabio Vieira memastikan gelar Community Shield ke-17 bagi Arsenal dengan skor akhir 4-1.

Setelah itu, skuad Arsenal merayakan gelar dengan meriah. Apalagi, mereka berhasil menaklukkan The Citizens yang baru saja meraih treble winners pada musim lalu.

Namun, anak asuh Mikel Arteta patut mencermati fakta berikut ini. Dalam 10 tahun terakhir, hanya sekali saja peraih Community Shield bisa menjadi juara Liga Inggris di akhir musim!

Hal itu dilakukan Manchester City pada 2018. Anak asuh Pep Guardiola sukses merengkuh Community Shield usai mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0. Di akhir musim, mereka berhasil menjadi juara Liga Inggris 2018-2019.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646769/link-live-streaming-washington-spirit-vs-gotham-fc-tayang-di-vision-iuo.webp
Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/timur_kapadze_1.jpg
Timur Kapadze ke Indonesia Bukan Wawancara dengan PSSI, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement