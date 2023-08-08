Arsenal Dibayangi Kutukan Juara Community Shield, The Gunners Merana?

LONDON - Arsenal berhasil merenggut trofi Community Shield 2023 usai mengalahkan Manchester City via adu penalti 4-1 (1-1), Minggu 6 Agustus malam WIB, di Stadion Wembley, London. Namun, The Gunners perlu menyadari adanya kutukan juara ajang pramusim tersebut.

Laga Arsenal vs Man City tersebut berlangsung dramatis. Meriam London tertinggal oleh gol Cole Palmer (77'), tetapi mampu menyamakan via Leandro Trossard (90+11') 1-1.

Duel berlanjut ke babak adu penalti, Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva gagal mengeksekusi penalti. Kemudian, eksekusi Fabio Vieira memastikan gelar Community Shield ke-17 bagi Arsenal dengan skor akhir 4-1.

Setelah itu, skuad Arsenal merayakan gelar dengan meriah. Apalagi, mereka berhasil menaklukkan The Citizens yang baru saja meraih treble winners pada musim lalu.

Namun, anak asuh Mikel Arteta patut mencermati fakta berikut ini. Dalam 10 tahun terakhir, hanya sekali saja peraih Community Shield bisa menjadi juara Liga Inggris di akhir musim!

Hal itu dilakukan Manchester City pada 2018. Anak asuh Pep Guardiola sukses merengkuh Community Shield usai mengalahkan Chelsea dengan skor 2-0. Di akhir musim, mereka berhasil menjadi juara Liga Inggris 2018-2019.