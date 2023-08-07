Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Khvicha Kvaratskhelia Pastikan Napoli Siap Kembali Bersaing untuk Gelar Juara Liga Italia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:16 WIB
NAPLES – Bintang Napoli, Khvicha Kvaratskhelia berbicara mengenai persaingan gelar juara di musim 2023-2024. Kvaratskhelia menegaskan, Partenopei -julukan Napoli- siap kembali bersaing untuk memperebutkan gelar juara musim depan.

Kvaratskhelia melewati debutnya di Liga Italia dengan kesuksesan. Penyerang berpaspor Georgia itu berhasil mencetak 12 gol dan 13 assist dari 34 pertandingan di Liga Italia 2022-2023.

Kvratskhelia juga sukses mengantar Napoli menyudahi puasa gelar Liga Italia selama 33 tahun. Bintang berusia 22 tahun itupun mendapatkan julukan ‘Kvaradona’ mengingat gaya bermainnya yang hampir mirip dengan mendiang Diego Maradona.

Namun, Kvaratskhelia tidak mau terlena dengan kesuksesan Napoli pada musim lalu. Mantan pemain Dinamo Batumi itu menegaskan, Partenopei siap bersaing lagi untuk berebut gelar pada musim depan.

“Jelas (Napoli ingin bersaing untuk gelar) kami bermain untuk memenangkan setiap pertandingan, kemudian kami akan melihat apakah kami akan dapat mengulangnya,” kata Kvaratskhelia dilansir dari Football Italia, Senin (7/8/2023).

“Kami menghormati semua orang, ada banyak tim kuat yang bermain bagus. Tapi saya pikir bahkan lawan tidak begitu senang untuk menantang kita,” sambungnya tegas.

Halaman:
1 2
      
