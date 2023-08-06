Penyebab Ousmane Dembele Tak Kunjung Resmi Gabung PSG

PENYEBAB Ousmane Dembele tak kunjung resmi gabung Paris Saint-Germain (PSG) akan dibahas di sini. Kepindahan penyerang Timnas Prancis itu terkendala masalah dokumen sehingga belum bisa melaksanakan tes medis.

PSG memutuskan untuk mengaktifkan klausul rilis Dembele bersama Barcelona. Tim berjuluk Les Parisiens tersebut kabarnya merogoh kocek senilai 50 juta euro atau Rp835 miliar untuk menggaetnya dari Camp Nou.

Kedua belah pihak sudah menyepakati transfer tersebut. Dembele pun tinggal menjalani tes medis sebelum resmi diumumkan sebagai punggawa anyar Les Parisiens.

Sebagaimana warta dari RMC Sports via Goal International, Dembele seharusnya melaksanakan tes medis pada Senin (7/8/2023) esok. Namun, hal itu harus ditunda.

Alhasil fans PSG harus menunggu lebih lama lagi untuk melihat klub kesayangannya mengumumkan sang winger. Adapun jadwal tes medis PSG yang baru yakni pada Sabtu (12/8/2023) mendatang.