Hasil IYC 2023: Tendangan Penalti Figo Dennis Bawa Timnas Indonesai U-17 Imbangi Kashima Antlers U-18 1-1

DENPASAR – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 berhasil menyamai skor Kashima Antlers U-17 di menit 55 berkat gol dari Figo Dennis. Figo berhasil membuat skor menjadi 1-1 usai mampu menjalankan tugasnya menendang penalti dengan baik.

Jelas gol yang diciptakan Figo Dennis amat berarti. Sebab Timnas Indonesia U-17 kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Kashima Antlers U-18 di laga bertajuk special match di International Youth Championships 2023 tersebut,

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 di babak pertama. Gol Matsumoto di akhir babak pertama membuat Garuda Asia tetringgal.

Akan tetapi, kini berkat gol Figo Dennis harapan Timnas Indonesia U-17 untuk mengalahkan tim asal Jepang itu kembali terbuka. Dengan hasil imbang itu, pasukan Bima Sakti hanya perlu satu gol tambahan untuk bisa unggul.

Namun, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat Timnas Indonesia U-17 kesulitan keluar dari tekanan Kashima Antlers U-18,.

(Rivan Nasri Rachman)