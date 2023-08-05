Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil IYC 2023: Tendangan Penalti Figo Dennis Bawa Timnas Indonesai U-17 Imbangi Kashima Antlers U-18 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |19:21 WIB
Hasil IYC 2023: Tendangan Penalti Figo Dennis Bawa Timnas Indonesai U-17 Imbangi Kashima Antlers U-18 1-1
Suasana laga Timnas Indonesia U-17 vs Kashima Antlers U-18. (Foto: Instagram/iycindonesia)
A
A
A

DENPASAR – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 berhasil menyamai skor Kashima Antlers U-17 di menit 55 berkat gol dari Figo Dennis. Figo berhasil membuat skor menjadi 1-1 usai mampu menjalankan tugasnya menendang penalti dengan baik.

Jelas gol yang diciptakan Figo Dennis amat berarti. Sebab Timnas Indonesia U-17 kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Kashima Antlers U-18 di laga bertajuk special match di International Youth Championships 2023 tersebut,

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 di babak pertama. Gol Matsumoto di akhir babak pertama membuat Garuda Asia tetringgal.

Akan tetapi, kini berkat gol Figo Dennis harapan Timnas Indonesia U-17 untuk mengalahkan tim asal Jepang itu kembali terbuka. Dengan hasil imbang itu, pasukan Bima Sakti hanya perlu satu gol tambahan untuk bisa unggul.

Namun, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat Timnas Indonesia U-17 kesulitan keluar dari tekanan Kashima Antlers U-18,.

(Rivan Nasri Rachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.jpg
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/persib_bandung_siap_menjamu_dewa_united_di_gbla_j.jpg
Persib Bandung vs Dewa United Dibumbui Reuni Panas Dua Mantan Terindah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement