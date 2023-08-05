Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Memukau saat Juventus Permalukan Real Madrid, Weston McKennie Disanjung Habis sang Pelatih

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |04:18 WIB
Tampil Memukau saat Juventus Permalukan Real Madrid, Weston McKennie Disanjung Habis sang Pelatih
Laga Juventus vs Real Madrid. (Foto: Instagram/@west.mckennie)
FLORIDA – Weston McKennie tampil memukau di laga Juventus vs Real Madrid dalam uji coba 2023. Penampilan Weston McKennie pun langsung disanjung habis oleh sang pelatih, Massimiliano Allegri.

Allegri menyebut McKennie bermain sangat bagus dalam laga itu. Dia pun sangat senang menyaksikan penampilan dari pemainnya yang baru kembali dari masa peminjaman itu.

Weston McKennie

"McKennie memainkan permainan yang bagus hari ini. Saya sangat senang," ujar Allegri, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (5/8/2023).

Ya, Juventus sukses meraih kemenangan kala melawan Real Madrid di Camping World Stadium, Kamis 3 Agustus 2023. Laga berakhir dengan skor 3-1.

