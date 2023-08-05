Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bhayangkara FC Akhirnya Menang Perdana di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi sang Pelatih

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:02 WIB
Bhayangkara FC Akhirnya Menang Perdana di Liga 1 2023-2024, Begini Reaksi sang Pelatih
Laga Persita Tangerang vs Bhayangkara FC. (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

TANGERANG Bhayangkara FC akhirnya menang perdana di Liga 1 2023-2024. Mendapati hasil ini, sang pelatih, Emral Abus, pun bereaksi.

Emral Abus mengatakan bahwa kemenangan itu buah dari kerja keras semua pemain selama ini. Tak ayal, dia merasa sangat bersyukur dengan pencapaian itu.

Persita Tangerang vs Bhayangkara FC

"Puji syukur hari ini diberi kemenangan. Terima kasih kepada para pendukung kami yang mungkin menyaksikan pertandingan di televisi dan live streaming," tutur Emral seusai laga, Kamis 8 Agustus 2023.

"Sebetulnya, kami sudah bekerja keras untuk menyiapkan agar jangan lupa kemenangan karena sudah lima pertandingan lupa menang," tambahnya.

"Pertandingan hari ini adalah pertandingan yang sangat bagus, Persita juga bermain bagus, kami beruntung hari ini bisa dapat kemenangan," kata Emral.

