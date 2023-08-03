Pensiun sebagai Pemain, Gianluigi Buffon akan Bantu Roberto Mancini di Timnas Italia

GIANLUIGI Buffon dikabarkan akan segera pensiun pada musim ini. Kiper legendaris Juventus itu disebut akan membantu pelatih Roberto Mancini di Tim Nasional (Timnas) Italia selepas gantung sarung tangan.

Media-media Italia kencang melaporkan Buffon akan gantung sarung tangan pada pekan ini. Pemain berusia 45 tahun itu akan mengakhiri kontrak dengan Parma, dan telah menolak tawaran klub Liga Arab Saudi.

Menurut laporan Football Italia, Rabu (2/8/2023), Buffon kemungkinan besar akan berkontribusi untuk Timnas Italia setelah memutuskan pensiun. Eks kiper Paris Saint-Germain (PSG) itu akan mengambil peran yang ditinggalkan oleh mendiang Gianluca Vialli.

“(Gianluigi) Buffon kemungkinan akan mengambil peran baru bekerja sama dengan pelatih Roberto Mancini dan skuad Italia,” tulis Football Italia, dikutip pada Rabu (2/8/2023).

BACA JUGA:

“Posisi Manajer Tim itulah yang dipegang (Gianluca) Vialli sejak November 2019 hingga Desember 2022,” sambung laporan tersebut.

Vialli diketahui menjabat sebagai koordinator tim di skuad Gli Azzurri -julukan Timnas Italia. Namun, Vialli meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya pada 6 Januari 2023 silam. Hingga saat ini, posisi Vialli belum tergantikan.