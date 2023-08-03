Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pensiun sebagai Pemain, Gianluigi Buffon akan Bantu Roberto Mancini di Timnas Italia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |02:14 WIB
Pensiun sebagai Pemain, Gianluigi Buffon akan Bantu Roberto Mancini di Timnas Italia
Buffon akan bantu Mancini di Timnas Italia/Foto: Instagram
A
A
A

GIANLUIGI Buffon dikabarkan akan segera pensiun pada musim ini. Kiper legendaris Juventus itu disebut akan membantu pelatih Roberto Mancini di Tim Nasional (Timnas) Italia selepas gantung sarung tangan.

Media-media Italia kencang melaporkan Buffon akan gantung sarung tangan pada pekan ini. Pemain berusia 45 tahun itu akan mengakhiri kontrak dengan Parma, dan telah menolak tawaran klub Liga Arab Saudi.

 Buffon

Menurut laporan Football Italia, Rabu (2/8/2023), Buffon kemungkinan besar akan berkontribusi untuk Timnas Italia setelah memutuskan pensiun. Eks kiper Paris Saint-Germain (PSG) itu akan mengambil peran yang ditinggalkan oleh mendiang Gianluca Vialli.

“(Gianluigi) Buffon kemungkinan akan mengambil peran baru bekerja sama dengan pelatih Roberto Mancini dan skuad Italia,” tulis Football Italia, dikutip pada Rabu (2/8/2023).

 BACA JUGA:

“Posisi Manajer Tim itulah yang dipegang (Gianluca) Vialli sejak November 2019 hingga Desember 2022,” sambung laporan tersebut.

Vialli diketahui menjabat sebagai koordinator tim di skuad Gli Azzurri -julukan Timnas Italia. Namun, Vialli meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya pada 6 Januari 2023 silam. Hingga saat ini, posisi Vialli belum tergantikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644871/islam-makhachev-rebut-sabuk-welter-ufc-322-usai-habisi-jack-della-maddalena-tsk.webp
Islam Makhachev Rebut Sabuk Welter UFC 322 usai Habisi Jack Della Maddalena
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Respons Bagnaia usai Kehabisan Bensin di Kualifikasi MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement