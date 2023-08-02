Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Virgil Van Dijk Ditunjuk Jadi Kapten Liverpool, Bangga Bukan Main!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |00:09 WIB
Virgil Van Dijk Ditunjuk Jadi Kapten Liverpool, Bangga Bukan Main!
Virgil Van Dijk/Foto: Reuters
A
A
A

LIVERPOOL kini memiliki kapten baru untuk musim 2023-2024, yaitu Virgil Van Dijk. Pemain asal Belanda itu pun mengaku sangat bangga dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan klub.

Seperti diketahui, Liverpool telah kehilangan kaptennya yakni Jordan Henderson yang hengkang ke klub Arab Saudi, Al Ettifaq. Kemudian tim berjuluk The Reds itu juga kehilangan sosok wakil kaptennya, James Milner, yang merapat ke Brighton Hove & Albion.

 Virgil Van Dijk

Kini, Liverpool pun telah mendapatkan sosok untuk menggantikan semua peran tersebut. Van Dijk ditunjuk sebagai kapten baru The Reds, sementara Trent Alexander-Arnold akan menjadi wakil kaptennya.

Van Dijk tak bisa meluapkan rasa bahagianya. Kendati di Timnas Belanda dirinya juga menjabat sebagai kapten, namun menjabat sebagai kapten Liverpool terasa sangat istimewa baginya. Pemain berusia 32 tahun itu menegaskan siap memikul tanggung jawab yang telah diberikan ini.

 BACA JUGA:

“Ini hari yang sangat membanggakan bagi saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Itu adalah perasaan yang istimewa dan saya tidak bisa menggambarkannya pada saat ini. Tapi itu sesuatu yang sangat, sangat saya banggakan,” kata Van Dijk, dilansir dari situs resmi Liverpool, Selasa (1/8/2023).

“Jelas saya kapten Belanda, itu sudah merupakan kehormatan besar, momen yang membanggakan juga. Tapi juga menjadi kapten Liverpool Football Club adalah sesuatu yang tidak bisa saya gambarkan saat ini,” lanjutnya.

“Ini sesuatu yang membuat saya sangat bangga dan saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat semua orang bangga dan bahagia dengan saya dan klub sepak bola,” sambung Van Dijk.

Babak baru Liga Inggris 2023/2024 pun akan segera dimulai. Van Dijk mengingat kembali musim lalu yang disebut sebagai musim berat untuk Liverpool. Namun mantan pemain Southampton itu yakin bahwa The Reds akan bangkit di musim ini.

“Tahun lalu merupakan tahun yang sangat mengecewakan. Itu sebenarnya bukan run-in yang buruk. Jelas pada akhirnya kami tidak mencapai apa pun yang kami harapkan dan itu sangat mengecewakan,” ujarnya.

Telusuri berita bola lainnya
