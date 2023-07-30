Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Laga Uji Coba 2023: Menanti Debut Jude Bellingham di El Clasico

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |00:01 WIB
Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid di Laga Uji Coba 2023: Menanti Debut Jude Bellingham di El Clasico
Jude Bellingham menanti debut di laga El Clasico (Foto: Twitter/realmadriden)
A
A
A

LINK live streaming Barcelona vs Real Madrid di laga uji coba 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, pada Minggu (30/7/2023) mulai pukul 04.00 WIB.

Ini menjadi pertemuan pertama bertajuk El Clasico di antara kedua tim di musim 2023-2024 ini. Meski hanya ajang uji coba, pertemuan antara Real Madrid dan Barcelona selalu mengundang perhatian.

Jude Bellingham

Bagi Jude Bellingham, ini akan menjadi pertandingan El Clasico pertamanya. Sang gelandang Timnas Inggris baru bergabung dengan Los Blancos – julukan Real Madrid – pada bursa transfer musim panas ini dari Borussia Dortmund.

Pemain berusia 20 tahun itu telah melakoni dua pertandingan terdahulu yang dimainkan oleh Real Madrid di partai uji coba pramusim. Dia bahkan mencetak sebuah gol dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United pada Kamis (27/7/2023) pagi WIB lalu.

Dalam kedua pertandingan itu, Bellingham dimainkan sebagai starter oleh pelatih Carlo Ancelotti. Dia juga bermain dalam peran yang sama, yaitu sebagai gelandang serang yang beroperasi di tengah, tepat di belakang para striker.

Halaman:
1 2
      
