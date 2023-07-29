Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kenapa Gresik United Dijuluki Laskar Joko Samudro?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:16 WIB
Kenapa Gresik United Dijuluki Laskar Joko Samudro?
Gresik United dijuluki Laskar Joko Samudro (Foto: Instagram/gresikunited)
A
A
A

INI alasan kenapa Gresik United dijuluki sebagai Laskar Joko Samudro. Gresik United FC merupakan tim sepakbola asal Kota Gresik yang saat ini berkiprah di kasta kedua Liga Indonesia.

Klub yang bermarkas di Stadion Gelora Joko Samudro ini berasal dari peleburan tim legendaris Liga Indonesia, PS Petrokimia Putra (Gresik). Klub ini pencetak sejarah pertama dimana klub daerah dapat menjadi juara Liga Indonesia tahun 2002.

Gresik United

Setelah itu, PS Petrokimia Putra kemudian melebur Persegres Gresik dan menjadi Gresik United pada tahun 2005. Sempat berubah menjadi Persegres Gresik United, kini klub ini kembali menjadi Gresik United FC per Januari 2023 lalu.

Seperti halnya klub-klub sepakbola di seluruh dunia, klub yang berbasis di Kota Gresik ini juga memiliki julukan.

Saat masih menjadi PS Petrokimia Putra, klub ini memiliki julukan Kebo Giras. Kata kebo merujuk hewan kerbau yang menjadi lambang Perusahaan Petrokimia Putra. Sedangkan giras memiliki arti edan atau sangar.

Setelah melakukan peleburan klub pada tahun 2005, klub ini juga merubah julukannya menjadi Joko Umbaran. Julukan ini memiliki arti laki-laki yang diumbar. Hal ini karena pada masa itu, Persegres menjadi klub yang kurang terurus.

Namun seiring berjalannya waktu, Gresik United kembali mengubah julukannya menjadi Laskar Joko Samudro. Julukan ini yang kemudian masih bertahan hingga saat ini.

Kata laskar dalam julukan ini berarti pasukan, sedangkan Joko Samudro merupakan nama lain Sunan Giri, salah satu walisongo dari zaman kerajaan dulu.

