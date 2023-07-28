AC Milan Rekrut Tijjani Reijnders hingga Christian Pulisic, Stefano Pioli Puas Setengah Mati

AC Milan rekrut Tijjani Reijnders hingga Christian Pulisic, Stefano Pioli puas setengah mati. I Rossoneri – julukan AC Milan – menyasar kejayaan lagi setelah puasa gelar pada musim lalu.

AC Milan mengakhiri musim 2022-2023 tanpa meraih satu gelar pun. Di musim panas ini, mereka kehilangan pemain bintang sekaliber Sandro Tonali.

Meski begitu, Stefano Pioli tidak sepenuhnya kecewa dengan aktivitas klub di bursa transfer. Sebab, manajemen berhasil mendatangkan para pemain yang dibutuhkan, seperti Tijjani Reijnders dan Christian Pulisic.

"Saya sangat menyukai Milan. Pemain-pemain kuat telah datang, yakni Christian Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, saya suka cara mereka bermain," kata Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Kamis (27/7/2023).

Pioli berbicara setelah Milan dikalahkan Real Madrid 2-3 pada hari Senin (24/7/2023) lalu. Namun, dia meyakini bahwa permainan timnya akan jauh lebih baik pada musim ini.