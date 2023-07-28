Eks Bek Manchester United Bersaksi tentang Kehebatan Andre Onana

EKS bek Manchester United, Jaap Stam, bersaksi tentang kehebatan Andre Onana. Kiper asal Kamerun, Onana, baru saja bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini.

Stam bukanlah sosok asing bagi Onana, karena dia pernah melatihnya di tim Ajax Amsterdam U-23. Oleh karena itu, dia mengetahui betul karakteristik Onana.

Meski bermain sebagai kiper, Onana sangat tenang dalam menguasai bola. Menurut eks bek Manchester United itu, sang kiper berusia 27 tahun berani dalam memainkan bola untuk memancing lawan sebelum mengumpan kepada rekan setimnya.

“Andre sangat nyaman dengan bola. Anda tahu, saya bekerja dengan Andre Onana di Ajax, ketika saya mengambil tim U-23, dan ketika dia ada di sana, dan berhasil di Ajax,” kata Stam, dilansir dari situs resmi Man United, Kamis (27/7/2023).

“Jadi dia memainkan banyak pertandingan dengan saya di U-23 di liga kedua di Belanda. Dan dia adalah pemain yang pada dasarnya orang yang sangat baik, sangat tenang dan membumi. Dia juga suka bercanda. Jadi Anda bisa tertawa bersamanya juga,” lanjutnya.

“Dia penjaga gawang yang sangat bagus. Anda tahu, refleksnya sangat tinggi, sangat bagus. Dia sangat cepat, di garis juga dan keluar. Dia membaca permainan dengan baik dan bagus dalam menguasai bola. Dia sangat nyaman, selalu. Terkadang dia menunda, mencoba untuk memancing pemain dan kemudian memainkan umpan yang menentukan melalui tengah,” sambungnya.

Permainan Onana yang kelewat percaya diri tersebut mungkin bisa membuat para fans agak ketar-ketir. Namun, Stam menjamin bahwa para fans nantinya akan menyukai aksi-aksi yang dilakukan oleh eks kiper Inter Milan itu.