Bermodalkan Pencapaian Musim Lalu, Gabriel Jesus Pede Arsenal Bisa Juara Liga Inggris 2023-2024

CALIFORNIA – Pemain Arsenal, Gabriel Jesus cukup percaya diri timnya mampu menjuarai Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya pada musim lalu Arsenal sudah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing untuk merebut gelar juara.

Meski pada akhirnya gagal dan harus puas menjadi runner-up Liga Inggris 2022-2023, Gabriel Jesus melihat setidaknya kini banyak pihak yang percaya, terutama fans Arsenal, bahwa The Gunners bisa menjadi pesaing terkuat di musim 2023-2024.

Gabriel Jesus pun merasa puas dengan performa yang ditampilkan Arsenal musim lalu. Namun, karena target menjadi juara Liga Inggris belum tercapai, maka tim besutan Mikel Arteta itu bertekad untuk mendapatkannya di Liga Inggris 2023-2024.

“Kami melakukannya dengan sangat baik musim lalu. Sayangnya, kami tidak memenangkan Liga Inggris, yang merupakan target utama kami,” kata Gabriel Jesus dilansir dari laman resmi Arsenal, Kamis (27/7/2023).

“Tetapi setidaknya kami sampai di sana, bertarung dengan salah satu tim terbaik di dunia. Kami berjuang sampai akhir, jadi saya pikir targetnya akan tetap sama,” tambahnya.

Ya, The Gunners gagal meraih gelar juara Liga Inggris 2022-2023 dengan cara yang sangat menyakitkan. Tampil apik sepanjang musim, mereka terpeleset di pekan-pekan terakhir sehingga harus puas menjadi runner up dengan selisih lima poin dari sang juara, Manchester City.

Padahal, Martin Odegaard dan kolega sudah berada di puncak klasemen sejak pekan ketiga. Mereka hanya sekali turun ke peringkat kedua dan selalu bertengger di tempat teratas hingga pekan ke-33.