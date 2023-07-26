Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ginanjar Wahyu Ikut Pendidikan Polisi, Respons Manajemen Arema FC: Sudah Diantisipasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |01:12 WIB
Ginanjar Wahyu Ikut Pendidikan Polisi, Respons Manajemen Arema FC: Sudah Diantisipasi
Pemain Timnas Indonesia yang ikut seleksi Polisi/Foto: Instagram
A
A
A

STRIKER muda Arema FC, Ginanjar Wahyu, harus absen cukup lama untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Calon Bintara (Secaba) Polri. Manajer tim Arema, Wiebie Dwi Andriyas, mengatakan bahwa tim sudah mengantisipasi hal tersebut.

Ginanjar merupakan salah satu dari empat pemain Timnas Indonesia U-20 yang mengikuti pendidikan Secaba Polri. Adapun tiga pemain lainnya yaitu Muhamad Ferarri, Frengky Missa, dan Kakang Rudianto. Mantan pemain Persija Jakarta itu dinyatakan lulus melalui program talent scouting prestasi non-akademik.

 Arema FC

Hal tersebut diungkapkan oleh Wiebie selaku pihak manajemen Arema FC. Dirinya juga mengungkapkan kalau pihaknya telah menerima surat resmi terkait pendidikan tersebut dan memberikan izin kepada Ginanjar.

“Kami sudah menerima surat resmi dan Ginanjar termasuk dalam salah satu pemain Timnas U-20 yang dinyatakan lulus melalui jalur talent scouting prestasi non akademik,” kata Wiebie, dilansir dari situs resmi Arema FC, Selasa (25/7/2023).

 BACA JUGA:

Ginanjar akan absen untuk waktu yang cukup lama bersama skuad Arema FC. Pasalnya, pemain berusia 19 tahun itu akan mengikuti pendidikan terhitung mulai 21 Juli hingga 25 Agustus 2023 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/50/1641803/wba-perintahkan-duel-moses-itauma-vs-kubrat-pulev-batal-murat-gassiev-jadi-penantang-gelar-aay.jpg
WBA Perintahkan Duel Moses Itauma vs Kubrat Pulev Batal: Murat Gassiev Jadi Penantang Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement