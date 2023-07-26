Ginanjar Wahyu Ikut Pendidikan Polisi, Respons Manajemen Arema FC: Sudah Diantisipasi

STRIKER muda Arema FC, Ginanjar Wahyu, harus absen cukup lama untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Calon Bintara (Secaba) Polri. Manajer tim Arema, Wiebie Dwi Andriyas, mengatakan bahwa tim sudah mengantisipasi hal tersebut.

Ginanjar merupakan salah satu dari empat pemain Timnas Indonesia U-20 yang mengikuti pendidikan Secaba Polri. Adapun tiga pemain lainnya yaitu Muhamad Ferarri, Frengky Missa, dan Kakang Rudianto. Mantan pemain Persija Jakarta itu dinyatakan lulus melalui program talent scouting prestasi non-akademik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wiebie selaku pihak manajemen Arema FC. Dirinya juga mengungkapkan kalau pihaknya telah menerima surat resmi terkait pendidikan tersebut dan memberikan izin kepada Ginanjar.

“Kami sudah menerima surat resmi dan Ginanjar termasuk dalam salah satu pemain Timnas U-20 yang dinyatakan lulus melalui jalur talent scouting prestasi non akademik,” kata Wiebie, dilansir dari situs resmi Arema FC, Selasa (25/7/2023).

Ginanjar akan absen untuk waktu yang cukup lama bersama skuad Arema FC. Pasalnya, pemain berusia 19 tahun itu akan mengikuti pendidikan terhitung mulai 21 Juli hingga 25 Agustus 2023 mendatang.