HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Andre Onana, Pemain Dermawan Bantu Danai Jaringan Listrik di Kampung Halaman sang Ibunda di Afrika

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |02:07 WIB
Kisah Andre Onana, Pemain Dermawan Bantu Danai Jaringan Listrik di Kampung Halaman sang Ibunda di Afrika
Kisah kedermawanan Andre Onana/Foto: Reuters
A
A
A

KISAH Andre Onana, pemain dermawan bantu jaringan listrik di kampung halaman sang ibunda di Afrika menggugah hati. Dengan ini Onana terkenal sebagai sosok yang tidak hanya menjadi pahlawan di atas lapangan, tetapi juga di luar lapangan.

Andre Onana, lahir pada 2 April 1996, merupakan kiper berbakat dari Kamerun yang telah menunjukkan bakat cemerlangnya di klub sepakbola top Eropa, AFC Ajax. Karir sepakbolanya gemilang dipenuhi prestasi, tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk membawa perubahan positif di kampung halaman keluarganya.

 Andre Onana

Berikut kisah Andre Onana, pemain dermawan bantu jaringan listrik di kampung halaman sang ibunda di Afrika yang tidak banyak orang ketahui.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh kampung halaman ibunda Onana di Mengueme, Kamerun adalah minimnya akses terhadap listrik. Setelah menandatangani kontrak 20 ribu pound per minggu bersama Ajax pada 2019, Onana memutuskan berbuat sesuatu untuk masyarakat.

 BACA JUGA:

Melansir The Sun, Onana memanfaatkan uangnya untuk mendanai pengadaan jaringan listrik di kampung halaman ibunya itu. Berkat kedermawanannya, Onana mengeluarkan penduduk Mengueme dari kegelapan.

Selama bertahun-tahun masyarakat Mengenai mengandalkan minyak tanah sebagai sumber penerangan. Kiper anyar Manchester United itu memastikan seluruh kepala keluarga di Mengueme mendapat bantuan listik.

Ini bukan kali pertama Andre Onana melakukan kebaikan. Pada tahun 2016, Onana mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak di Afrika. Dengan begitu anak-anak di Afrika mendapatkan akses perawatan medis yang lebih baik.

Halaman:
1 2
      
