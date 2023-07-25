Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persebaya Surabaya Ungkap Masalah di Lini Pertahanan Usai Ditahan Imbang RANS Nusantara

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |00:09 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Ungkap Masalah di Lini Pertahanan Usai Ditahan Imbang RANS Nusantara
Persebaya Surabaya alami kelemahan di lini pertahanan/Foto: Avirista Midaada
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya ditahan imbang RANS Nusantara 2-2 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso pun mengungkap problem di lini pertahanan mereka.

Persebaya ditahan imbang RANS Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (23/7/2023) kemarin. Sempat unggul, Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya, kemudian harus berbagi poin dengan RANS Nusantara.

 persebaya surabaya

Persebaya sempat unggul lewat Kadek Raditya (25’), yang kemudian langsung dibalas dua gol dari Tavinho (30’) dan Abdul Rahman (45+1’). Tertinggal cukup lama, Paulo Victor (80’) mampu menyelamatkan Persebaya dari kekalahan.

Hasil imbang ini memperpanjang puasa kemenangan Bajul Ijo. Tim besutan Aji Santoso itu tercatat baru menang sekali, saat bersua dengan Persis Solo (3-2) pada pekan pertama Liga 1 2023-2024.

 BACA JUGA:

Selepas pertandingan, Aji mengatakan kelemahan lini pertahanan menjadi masalah utama Persebaya. Selain itu, Aji juga mengungkapkan absennya Reva Adi Utama dari sektor kiri pertahanan menjadi faktor problem lainnya.

“Pertandingan hari ini, kembali lagi koordinasi pemain belakang menjadi masalah terutama di samping kiri,” kata Aji dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Man City Hancurkan Liverpool 3-0, Pep Guardiola Rayakan Laga Ke-1.000 dengan Optimisme
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement