Pelatih Persebaya Surabaya Ungkap Masalah di Lini Pertahanan Usai Ditahan Imbang RANS Nusantara

PERSEBAYA Surabaya ditahan imbang RANS Nusantara 2-2 di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso pun mengungkap problem di lini pertahanan mereka.

Persebaya ditahan imbang RANS Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (23/7/2023) kemarin. Sempat unggul, Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya, kemudian harus berbagi poin dengan RANS Nusantara.

Persebaya sempat unggul lewat Kadek Raditya (25’), yang kemudian langsung dibalas dua gol dari Tavinho (30’) dan Abdul Rahman (45+1’). Tertinggal cukup lama, Paulo Victor (80’) mampu menyelamatkan Persebaya dari kekalahan.

Hasil imbang ini memperpanjang puasa kemenangan Bajul Ijo. Tim besutan Aji Santoso itu tercatat baru menang sekali, saat bersua dengan Persis Solo (3-2) pada pekan pertama Liga 1 2023-2024.

Selepas pertandingan, Aji mengatakan kelemahan lini pertahanan menjadi masalah utama Persebaya. Selain itu, Aji juga mengungkapkan absennya Reva Adi Utama dari sektor kiri pertahanan menjadi faktor problem lainnya.

“Pertandingan hari ini, kembali lagi koordinasi pemain belakang menjadi masalah terutama di samping kiri,” kata Aji dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (24/7/2023).