Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hijrah ke Manchester United, Andre Onana Diyakini Bakal Makin Gacor

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |01:11 WIB
Hijrah ke Manchester United, Andre Onana Diyakini Bakal Makin Gacor
Andre Onana resmi gabung Manchester United. (Foto: Instagram/@andreonana24)
A
A
A

DIREKTUR sepakbola Manchester United, John Murtough, menyambut hangat kedatangan Andre Onana. Dia yakin Onana akan semakin gacor dengan gabung ke Man United.

Ya, Onana akhirnya resmi menjadi penjaga gawang Man United. Kedatangan kiper asal Kamerun itu resmi diumumkan Man United pada Jumat 21 Juli 2023 dini hari WIB.

Andre Onana

Man United kabarnya menggelontorkan dana sebesar 50 juta euro atau setara Rp839 miliar untuk medaratkan Andre Onana dari Inter Milan. Sang kiper berusia 27 tahun itu pun dikontrak panjang hingga 2028.

John Murtough mengakui bahwa Onana merupakan target utama mereka di bursa transfer musim panas 2023 ini. Pasalnya, dia akan diplot menggantikan David de Gea yang hengkang pada musim panas ini usai kontraknya habis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1640031/10-skandal-terbesar-dalam-sepak-bola-gol-tangan-tuhan-hingga-gigitan-suarez-qup.jpg
10 Skandal Terbesar dalam Sepak Bola: Gol Tangan Tuhan hingga Gigitan Suarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/03/gigi_dalligna_marc_marquez_francesco_bagnaia_2.jpg
Rahasia Sukses Marc Marquez di MotoGP 2025, Peran Besar Gigi Dall’Igna Terungkap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement