Hijrah ke Manchester United, Andre Onana Diyakini Bakal Makin Gacor

DIREKTUR sepakbola Manchester United, John Murtough, menyambut hangat kedatangan Andre Onana. Dia yakin Onana akan semakin gacor dengan gabung ke Man United.

Ya, Onana akhirnya resmi menjadi penjaga gawang Man United. Kedatangan kiper asal Kamerun itu resmi diumumkan Man United pada Jumat 21 Juli 2023 dini hari WIB.

Man United kabarnya menggelontorkan dana sebesar 50 juta euro atau setara Rp839 miliar untuk medaratkan Andre Onana dari Inter Milan. Sang kiper berusia 27 tahun itu pun dikontrak panjang hingga 2028.

John Murtough mengakui bahwa Onana merupakan target utama mereka di bursa transfer musim panas 2023 ini. Pasalnya, dia akan diplot menggantikan David de Gea yang hengkang pada musim panas ini usai kontraknya habis.