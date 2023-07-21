Barcelona Tukar Franck Kessie dengan Penggawa Atletico Madrid Joao Felix, Juventus Bakal Gigit Jari

JUVENTUS mendapat ganjalan dalam upaya mereka untuk membawa Franck Kessie kembali ke Serie A. Penyebabnya, karena Barcelona memiliki ide lain terkait pemain Pantai Gading itu.

Juventus diperkirakan akan membahas kepindahannya ketika kedua klub bertemu di laga pramusim di Amerika Serikat. Tetapi Barca mungkin telah menemukan opsi yang lebih baik untuk gelandang tersebut.

Dilansir dari Juvefc.com, disebutkan bahwa Joao Felix baru-baru ini mengaku ingin bermain untuk Catalans dan mereka juga tampaknya tertarik pada striker Atletico Madrid itu. Namun, uang akan menjadi masalah utama Blaugrana.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa Barcelona sekarang sedang menjajaki penambahan Kessie sebagai pemanis tawaran mereka ke pihak Atletico Madrid untuk mengontrak Joao Felix.

Jika ini berhasil, Juventus akan kehilangan target transfer teratas lainnya karena Bianconeri sedang bekerja keras untuk mendapatkan orang-orang terbaik untuk tim mereka.