Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Tukar Franck Kessie dengan Penggawa Atletico Madrid Joao Felix, Juventus Bakal Gigit Jari

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:19 WIB
Barcelona Tukar Franck Kessie dengan Penggawa Atletico Madrid Joao Felix, Juventus Bakal Gigit Jari
Frank Kessie akan dibarter Barcelona/Foto: Instagram
A
A
A

JUVENTUS mendapat ganjalan dalam upaya mereka untuk membawa Franck Kessie kembali ke Serie A. Penyebabnya, karena Barcelona memiliki ide lain terkait pemain Pantai Gading itu.

Juventus diperkirakan akan membahas kepindahannya ketika kedua klub bertemu di laga pramusim di Amerika Serikat. Tetapi Barca mungkin telah menemukan opsi yang lebih baik untuk gelandang tersebut.

 Frank Kessie

Dilansir dari Juvefc.com, disebutkan bahwa Joao Felix baru-baru ini mengaku ingin bermain untuk Catalans dan mereka juga tampaknya tertarik pada striker Atletico Madrid itu. Namun, uang akan menjadi masalah utama Blaugrana.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa Barcelona sekarang sedang menjajaki penambahan Kessie sebagai pemanis tawaran mereka ke pihak Atletico Madrid untuk mengontrak Joao Felix.

Jika ini berhasil, Juventus akan kehilangan target transfer teratas lainnya karena Bianconeri sedang bekerja keras untuk mendapatkan orang-orang terbaik untuk tim mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/49/1640151/profil-kiandra-ramadhipa-pembalap-indonesia-yang-juara-di-barcelona-meski-start-dari-posisi-24-dxq.webp
Profil Kiandra Ramadhipa, Pembalap Indonesia yang Juara di Barcelona Meski Start dari Posisi 24
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Timnas Indonesia U-17 vs Zambia U-17 Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement