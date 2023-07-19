Mengenal Patricio Jimenez, Mantan Pemain Top Persib Bandung Pencetak Gol Penalti dengan Mata Tertutup

MENGENAL Patricio Jimenez, mantan pemain top Persib Bandung yang pernah mencetak gol penalti dengan mata tertutup. Kisahnya akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Bobotoh sejati tentu mengenal sosok Patricio Jimenez. Ya, pemain yang akrab disapa Pato ini menjadi pemain yang banyak menarik perhatian pecinta sepakbola tanah air, terutama saat dirinya bermain untuk Persib Bandung.

Pato adalah pemain kelahiran Villa Alegre, Chile pada 23 Juni 1975. Memulai karir bersama klub-klub di tanah kelahirannya, Pato mulai merumput di Liga Indonesia pada musim 2004-2005 dengan bergabung bersama Semen Padang.

Selama kurang lebih 2 musim berseragam Sape Kerap, Pato kemudian hijrah ke Sriwijaya FC sebelum akhirnya bergabung dengan Persib.

BACA JUGA:

Berduet dengan bek tangguh lain seperti Nyeck Nyobe dari Kamerun dan legenda Indonesia seperti Nova Arianto, Pato membangun sebuah pertahanan yang sangat kokoh di lini belakang Persib kala itu.

Namun selain kemampuan bertahannya, Pato juga dikenal dengan aksi-aksi uniknya. Salah satu aksi Pato yang paling fenomenal sekaligus paling diingat oleh pecinta sepakbola tanah air adalah eksekusi tendangan penaltinya kala menjamu Persijap Jepara di perebutan tiket 16 besar Piala Indonesia 2007.

Pada laga itu, Persib dan Persija harus bermain imbang di waktu normal sehingga harus berlanjut ke babak adu penalti. Menariknya, Pato yang menjadi eksekutor kala itu melakukannya dengan mata yang tertutup.

Ya, kala itu Pato sengaja menutup matanya dengan headband yang dipakai agar tidak terganggu oleh intervensi kiper lawan. Dengan menghitung langkah kakinya dari bola, Pato berhasil menendang bola itu dengan baik.