Wayne Rooney Ingatkan Lionel Messi: MLS Bukan Liga yang Mudah!

MANTAN pemain Manchester United, Wayne Rooney, memberikan peringatan kepada Lionel Messi yang baru saja diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar klub MLS (Major League Soccer), Inter Miami. Rooney mengungkapkan bahwa sejatinya MLS bukanlah liga yang muda untuk para pemain.

Sebagaimana diketahui, Messi resmi memutuskan untuk merapat ke Inter Miami usai tidak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain (PSG). Pemain berjuluk La Pulga itu diperkenalkan secara resmi di DRV PNK Stadium, Florida, Amerika Serikat.

Banyak yang berpikir mungkin MLS adalah liga yang cocok untuk pemain yang ingin menghabiskan karirnya. Sebab, liga disana dirasa tidak terlalu menuntut seperti Liga Inggris ataupun Liga Spanyol.

Akan tetapi, Rooney yang sempat mencicipi karir di MLS memiliki pandangan yang berbeda. Pelatih DC United ini mengatakan bahwa Messi akan cukup kesulitan beradaptasi di MLS karena perbedaan cuaca di setiap kota yang ada.

“Messi tidak akan merasa mudah di sini (MLS),” kata Rooney, dilansir dari Sportskeeda, Senin (17/7/2023).

“Kedengarannya gila, tetapi para pemain yang datang merasa ini adalah liga yang sulit. Bepergian, kondisi yang berbeda di kota yang berbeda, dan ada banyak energi dan intensitas di lapangan,” lanjutnya.

Kendati begitu, Rooney menilai keputusan Messi untuk berkarir di MLS adalah pilihan tepat. Sebab, para penggemar disana menginginkan hiburan yang diisi oleh bintang seperti La Pulga.