HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung AC Milan, Christian Pulisic Ungkap Pandangannya soal Sosok Stefano Pioli

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |02:07 WIB
Gabung AC Milan, Christian Pulisic Ungkap Pandangannya soal Sosok Stefano Pioli
Christian Pulisic gabung AC Milan. (Foto: Instagram/@cmpulisic)
A
A
A

MILAN – Rekrutan anyar AC Milan, Christian Pulisic, membeberkan pandangannya soal sosok pelatih barunya, Stefano Pioli. Dia punya pandangan positif karena Stefano Pioli dinilai selalu menunjukkan menginginkan sosok Pulisic di tim.

Ya, Pulisic memutuskan hijrah ke AC Milan dan meninggalkan Chelsea. Pada pekan ini, Pulisic secara resmi telah diperkenalkan sebagai pemain Rossoneri -julukan Milan.

Christian Pulisic

Di AC Milan, Pulisic dikontrak selama empat tahun. Dia didatangkan dengan banderol sebesar 22 juta euro (sekira Rp369 miliar).

Pulisic pun antusias menatap perjalanan baru bersama AC Milan. Dia yakin bisa mengukir perjalanan manis karena pelatih anyarnya pun terus memberi semangat dan meyakinkannya bahwa dirinya akan cocok di Milan.

Bahkan, kesan baik itu sudah dimiliki sejak awal pertemuan. Pulisic mengungkapkan kesan yang baik dalam pertemuan pertamanya dengan Stefano Pioli. Dia merasa dibutuhkan oleh juru taktik asal Italia itu dan itu cocok dengan ambisinya selama ini.

Halaman:
1 2
      
