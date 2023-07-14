Saksikan Liga Futsal Profesional 2022-2023, Pendekar United vs Giga FC Kota Metro dan Black Steel FC vs Sadakata United di MNCTV

LIGA Futsal Profesional 2022-2023 kini telah memasuki pekan ke-18. Seluruh tim bersaing untuk meraih hasil maksimal agar dapat menduduki papan atas klasemen sementara.

MNCTV menayangkan secara langsung dua pertandingan antara Pendekar United vs Giga FC Kota Metro pada Sabtu, 15 Juli 2023, pukul 11.45 WIB dan Black Steel FC vs Sadakata United pada pukul 14.00 WIB yang digelar di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta. Pertandingan-pertandingan Liga Futsal Profesional lainnya juga dapat disaksikan di Soccer Channel, Vision+, dan RCTI+.

Pendekar United pada pekan lalu, berhasil meraih hasil maksimal dan naik peringkat ke-4 klasemen sementara yang berisikan para pemain bintang seperti Ricardinho, Bayu Saptaji, Rico Zulkarnaen, dan Subhan Faidasa akan menghadapi kekuatan Giga FC Kota Metro yang berada di peringkat 11 klasemen.

Di pertandingan lainnya, Black Steel FC yang juga meraih hasil menambahkan 6 poin pada pekan lalu, menipiskan jarak menjadi 38 poin pada pemuncak klasemen Bintang Timur Surabaya. Pada sabtu ini, Black Steel akan menghadapi Sadakata United yang kini berada di dasar klasemen sementara.

