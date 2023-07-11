Liverpool Siap Rogoh Kocek 50 Juta Poundsterling untuk Datangkan Gelandang Ini

LIVERPOOL FC terlihat masih aktif dalam melakukan perburuan pemain dalam bursa transfer kali ini. Guna memperkuat lini tengah, Jurgen Klopp dikabarkan tengah berusaha mendatangkan gelandang Southampton, Romeo Lavia.

Nama Lavia terus ramai dibicarakan dalam bursa transfer kali ini dengan beberapa klub papan atas yang tertarik untuk memboyongnya. Liverpool dikabarkan siap merogoh kocek hingga 50 juta poundsterling untuk mendatangkannya dari Southampton.

"Kesepakatan pribadi antara Lavia dan Liverpool sepertinya tidak akan menjadi masalah karena gelandang 19 tahun itu menginginkan hengkang," dikutip dari Express, Senin (10/7/2023).

"Hanya saja, Liverpool masih belum mencapai kesepakatan terkait biaya dengan Southampton," lanjutnya.

The Reds -julukan Liverpool- sudah mendatangkan dua gelandang pada bursa transfer kali ini. Namun, itu belum membuat Klopp puas dan masih berusaha untuk kembali mendatangkan gelandang untuk memperkuat lini tengah.

Sebagaimana diketahui, Liverpool sebelumnya sudah memboyong Alexis Mac Allister dari Brightong & Hove Albion dan juga Dominik Szoboszlai dari RB Leipzig. Tambahan satu gelandang lagi dipercaya bisa membuat Liverpool kompetitif baik di kompetisi domestik maupun Eropa.