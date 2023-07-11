Rumor Kepindahan Kylian Mbappe Kian Panas, Nama Victor Osimhen Ikut Terseret

RUMOR kepindahan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, masih jadi perbincangan hingga saat ini. Kabar itu bahkan turut menyeret nama penyerang Napoli, Victor Osimhen.

Penyerang 24 tahun itu dikabarkan masih belum ingin memperpanjang kontraknya bersama PSG yang akan habis pada akhir musim depan. Atas hal tersebut, PSG mau tidak mau harus menjual sang bintang pada bursa transfer kali ini agar tidak kehilangan Mbappe secara cuma-cuma.

Jika Mbappe hengkang dari PSG, dikabarkan bahwa klub akan mencoba untuk mendatangkan Osimhen dari Napoli. Namun, mereka masih kesulitan menemukan kesepakatan dengan tim juara Liga Italia 2022/2023.

"La Gazzetta dello Sport memastikan bahwa bintang Napoli, Victor Osimhen, menjadi target utama PSG jika Kylian Mbappe pergi musim panas ini," tulis Football Italia, Senin (10/7/2023).

BACA JUGA:

Bahkan, dikabarkan PSG telah mengirimkan tawaran sebesar 100 juta poundsterling atau setara sekitar Rp 2 triliun. Namun, jumlah tersebut ditolak mentah-mentah oleh Napoli.

Jurnalis asal Italia, Maurizio Nicita, mengungkapkan bahwa Napoli telah menetapkan harga sang striker sebesar 180 juta poundsterling. Oleh karena itu, mereka menolak tawaran 100 juta poundsterling dari PSG.