Arda Guler Bikin Kesal Fenerbahce Gara-Gara Pilih Real Madrid ketimbang Barcelona

ARDA Guler bikin kesal Fenerbahce gara-gara pilih Real Madrid ketimbang Barcelona. Sebab, Presiden Fenerbahce, Ali Koc, ingin mempertahankannya semusim lagi.

Arda Guler telah menjadi sensasi pada musim lalu, dengan catatan enam gol dan tujuh assist-nya dari 35 penampilan di semua ajang. Ketika bursa transfer tiba, klub-klub top pun sudah memerhatikannya dan berniat untuk merekrutnya.

Barcelona telah dikaitkan dengan Guler selama beberapa waktu. Namun, pada pekan ini, Real Madrid telah mengambil alih perburuan tanda tangan pemain berusia 18 tahun tersebut.

Arda Guler memiliki klausul rilis yang bernilai 17,5 juta euro (Rp286,47 miliar). Barcelona bersedia untuk menebusnya, namun tidak akan bisa mendaftarkannya ke La Liga karena batasan gaji.

Jadi, Barcelona tadinya berencana meminjamkan Guler semusim lagi ke Fenerbahce. Namun demikian, Real Madrid muncul dan mengajukan penawaran senilai 20 juta euro (Rp327 miliar), lebih daripada klausul rilisnya.