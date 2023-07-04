Sambut Dominik Szoboszlai di Liverpool, Jurgen Klopp: Bintang Masa Depan

PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp menyambut hangat rekrutan anyar The Reds, Dominik Szboszlai. Ia pun meyakini bahwa gelandang asal Hungaria itu akan menjadi bintang masa depan.

Klopp mengatakan sangat senang dengan bergabungnya Szoboszlai ke dalam tim Liverpool. Pelatih asal Jerman itu menyatakan, Szoboszlai mempunyai mental yang sudah matang ketika membela Red Bull Leipzig.

"Hal pertama yang saya katakan adalah selamat datang di Liverpool, Dominik. Saya tahu betapa senangnya dia berada di sini bersama kami, jadi penting bagi dia untuk memahami bahwa kami semua adil," kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Senin (3/7/2023).

"Saya cukup yakin dia masih remaja saat itu dan sejak itu dia telah membuat beberapa langkah besar, pindah ke Leipzig, tampil sangat baik di Bundesliga (Liga Jerman), bermain untuk tim nasional Hungaria dan kemudian menjadi kapten tim nasionalnya di usia muda," sambungnya.

Namun begitu, Klopp juga meyakini Szoboszlai masih akan berkembang ke depannya. Menurut eks pelatih Borussia Dortmund itu, Szoboszlai memiliki potensi besar untuk menjadi bintang masa depan.