Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sambut Dominik Szoboszlai di Liverpool, Jurgen Klopp: Bintang Masa Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |00:10 WIB
Sambut Dominik Szoboszlai di Liverpool, Jurgen Klopp: Bintang Masa Depan
Dominik Szoboszlai/Foto: Liverpool
A
A
A

PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp menyambut hangat rekrutan anyar The Reds, Dominik Szboszlai. Ia pun meyakini bahwa gelandang asal Hungaria itu akan menjadi bintang masa depan.

Klopp mengatakan sangat senang dengan bergabungnya Szoboszlai ke dalam tim Liverpool. Pelatih asal Jerman itu menyatakan, Szoboszlai mempunyai mental yang sudah matang ketika membela Red Bull Leipzig.

 szoboszlai

"Hal pertama yang saya katakan adalah selamat datang di Liverpool, Dominik. Saya tahu betapa senangnya dia berada di sini bersama kami, jadi penting bagi dia untuk memahami bahwa kami semua adil," kata Klopp dilansir dari laman resmi Liverpool, Senin (3/7/2023).

"Saya cukup yakin dia masih remaja saat itu dan sejak itu dia telah membuat beberapa langkah besar, pindah ke Leipzig, tampil sangat baik di Bundesliga (Liga Jerman), bermain untuk tim nasional Hungaria dan kemudian menjadi kapten tim nasionalnya di usia muda," sambungnya.

Namun begitu, Klopp juga meyakini Szoboszlai masih akan berkembang ke depannya. Menurut eks pelatih Borussia Dortmund itu, Szoboszlai memiliki potensi besar untuk menjadi bintang masa depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/17/51/1633661/indonesia-masters-2025-semangat-juara-kembali-menyala-dnx.jpg
Indonesia Masters 2025: Semangat Juara Kembali Menyala
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_anthony_sinisuka_ginting.jpg
Hasil Undian French Open 2025: Indonesia Hadapi Lawan Berat di Semua Sektor
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement