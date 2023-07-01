Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Pertandingan Semifinal Liga Futsal Nusantara: Disiarkan Langsung di MNCTV

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |10:05 WIB
Jadwal Pertandingan Semifinal Liga Futsal Nusantara: Disiarkan Langsung di MNCTV
Jadwal Semifinal Liga Futsal Nusantara, live di MNCTV. (Foto: MNC Media)
EMPAT tim berhasil lolos melaju ke babak semifinal Liga Futsal Nusantara untuk meraih gelar juara. Dikategori putra yang berhasil lolos melaju ke semifinal adalah Kinantan FC Sumatera Utara, Kuda Laut Nusantara DKI Jakarta, Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah, dan Excellent Sport Club Jawa Barat.

Sedangkan di kategori putri yang berhasil melaju ke semifinal adalah Juku Eja Angels Sulawesi Selatan, Alive Lubuklinggau Sumatera Utara, MS Putri Bersatu Banten, dan Debora Angels Sulawesi Utara.

Dua tim yang meraih kemenangan di semifinal, dipastikan berhak mendapatkan tiket promosi untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim depan.

Jadwal Liga Futsal Nusantara

MNCTV menayangkan secara langsung dua pertandingan semifinal Liga Futsal Nusantara antara Kinantan FC Sumatera Utara vs Kuda Laut Nusantara FC DKI Jakarta pada Sabtu, 1 Juli 2023 pukul 12.45 WIB dan Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah vs Excellent Sport Club Jawa Barat pada pukul 15.00 WIB digelar di GOR Tegal Selatan.

Seluruh pertandingan Liga Futsal Nusantara juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

