HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ferry Paulus Ingatkan Klub Liga 2 Wajib Mainkan Pemain U-21 Selama 45 Menit di Setiap Laga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |00:03 WIB
Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. (Foto: Andri Bagus/MPI)
JAKARTA - Ada peraturan di Liga 2 2023-2024, di mana setiap klub wajib memiliki pemain U-21. Tak hanya itu saja, bahkan Direkur Utama (Dirut) PT Liga Indonesia Baru (LIB), Ferry Paulus menegaskan bahwa setiap klub Liga 2 pun wajib menurunkan pemain U-21 itu selama 45 menit di setiap pertandingan.

Sebagaimana diketahui, Liga 2 2023-2024 akan bergulir pada September 2023 mendatang. Kompetisi kasta kedua sepakbola Tanah Air itu pun akan menggunakan format empat wilayah yang sebelumnya hanya tiga.

Dalam kompetisi yang baru itu, ada peraturan terkait pemain U-21. Ferry Paulus mengatakan kebijakan menurunkan pemain U-21 untuk memberikan kesempatan para generasi muda mendapatkan jam terbang. Hal tersebut agar mereka bisa berkembang kualitasnya.

"Kalau di Liga 1 ada kewajiban U-23, di Liga 2 ini wajib U-21 minimal 1 pemain," ucap Ferry Paulus di Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Mantan Direktur Olahraga Persija itu mengatakan pemain muda yang diturunkan tidak diwajibkan mendapatkan durasi penuh dalam sebuah laga. Namun, setidaknya pemain itu tampil dalam durasi 45 menit.

Telusuri berita bola lainnya
