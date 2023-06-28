Advertisement
LIGA INDONESIA

Alasan Bali United Naikkan Harga Tiket Pertandingan di Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |01:25 WIB
Alasan Bali United Naikkan Harga Tiket Pertandingan di Liga 1 2023-2024
Para pemain Bali United kala berlaga di Liga 1 2022-2023. (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Alasan Bali United naikkan harga tiket pertandingan di Liga 1 2023-2024 terungkap. Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan penyebabnya karena Stadion Kapten I Wayan Dipta yang merupakan kandang Bali United sudah berstandar internasional.

Ya, harga tiket pertandingan kandang Bali United akan naik. Sebelumnya, tiket untuk kategori reguler dibanderol Rp60 ribu. Kini, harga tiket naik menjadi Rp100 ribu.

Bali United

Lalu, untuk kategori VIP, sebelumnya harga tiket dibanderol Rp300 ribu. Kini, harga tiket VIP seharga Rp400 ribu per pertandingan.

“Perlu kami sampaikan bila musim ini harga tiket pertandingan akan mengalami kenaikan harga,” ucap Yabes Tanuri, dikutip dari situs resmi Bali United, Rabu (28/6/2023).

