Angin Segar Hampiri AC Milan, Christian Pulisic Konfirmasi Ingin Segera Angkat Kaki dari Chelsea!

ANGIN segar tampaknya menghampiri raksasa Italia, AC Milan di bursa transfer musim panas 2023 ini. Pasalnya, pemain incaran mereka yakni Christian Pulisic telah mengonfirmasi keinginannya untuk segera angkat kaki dari Chelsea.

Sebagaimana diketahui, Christian Pulisic sempat menjadi andalan Chelsea setelah diboyong dari Borussia Dortmund pada 2019 lalu. Akan tetapi, performanya terbilang konsisten dan kesulitan masuk ke dalam skuad utama The Blues -julukan Chelsea- di musim 2022-2023 lalu.

Selama memperkuat Chelsea, Christian Pulisic tercatat telah tampil sebanyak 145 kali di semua kompetisi. Dia turut menyumbangkan 26 gol dan 21 assist untuk tim yang bermarkas di Stamford Bridge itu.

Kini, kontrak Christian Pulisic bersama Chelsea menyisakan satu tahun lagi. Melihat performa yang inkonsisten, The Blues pun dilaporkan akan menaruh pemain asal Amerika Serikat itu dalam daftar jual mereka.

Di sisi lain, Christian Pulisic juga tampaknya siap angkat kaki dari Chelsea. Bicara soal masa depannya, dia berharap bisa menemukan kenyamanan bermain sepakbola di klub lain.

“Ini benar-benar waktu di mana saya perlu mencari tahu apa yang terbaik untuk masa depan saya dan berada di suatu tempat di mana saya bisa pergi dan bermain dan dipercaya dengan apa yang saya lakukan,” kata Christian Pulisic kepada ESPN mengutip dari Football Italia, Senin (26/6/2023).