HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mikel Arteta Ungkap Alasan Arsenal Ngebet Datangkan Kai Havertz dari Chelsea

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |02:00 WIB
Mikel Arteta Ungkap Alasan Arsenal Ngebet Datangkan Kai Havertz dari Chelsea
Mikel Arteta ungkap alasan Arsenal ngebet datangkan Kai Havertz dari Chelsea (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Arsenal, Mikel Arteta ungkap alasan The Gunners -julukan Arsenal- ngebet datangkan Kai Havertz dari Chelsea meski harganya terbilang tak masuk akal. Arteta menjelaskan jika Havertz memiliki bakat dan sudah menunjukkan banyak hal ketika bersama Chelsea.

Sebagaimana diketahui, Arsenal berhasil mendapatkan tanda tangan Kai Havertz dari Chelsea. Menurut laporan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, The Gunners mendatangkan Havertz dengan mahar senilai 65 juta pounds atau sekitar Rp1,2 triliun.

Kai Havertz

“Kai Havertz, penandatanganan pertama Arsenal sebagai kesepakatan akan selesai. Biaya jaminan 60 juta pounds dan tambahan 5 juta pounds telah disepakati,” tulis Fabrizio Romano melalui akun Twitternya.

Transfer tersebut pun menuai banyak pertanyaan. Pasalnya, Arsenal rela merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkan Kai Havertz yang tengah mengalami penurunan performa bersama Chelsea.

Tercatat, Kai Havertz telah tampil sebanyak 139 pertandingan dan mengoleksi 32 gol serta 15 assist selama memperkuat Chelsea sejak 2020 lalu. Sementara itu, pada musim 2022-2023 kemarin, eks pemain Bayer Leverkusen tersebut hanya mencetak sembilan gol dan satu assist dari 47 penampilan di semua kompetisi.

Mikel Arteta pun memberikan penjelasan mengapa Arsenal rela menggelontorkan biaya untuk mendapatkan jasa Kai Havertz. Menurutnya, The Gunners selalu tertarik pada pemain muda yang berpengalaman.

