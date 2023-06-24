Erick Thohir Targetkan Seluruh Klub Liga 1 Lolos Lisensi AFC Tahun Ini

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, targetkan seluruh klub Liga 1 lolos lisensi AFC tahun ini. Pasanya kini, baru 7 klub di Liga 1 saja yang sudah lolos lisensi AFC.

Ketujuh klub itu adalah Bali United FC, Borneo FC, Madura United FC, Persebaya, Persib Bandung, Persija, dan PSM Makassar. Hal itu sebagai tanda sepakbola Indonesia bisa lebih baik dan siap bersaing dengan negara lainnya di Asia.

"Saya targetkan tahun ini harus 18 klubnya standar Asia," ucap Erick Thohir di Jakarta, dikutip Sabtu (24/6/2023).

Tidak hanya itu, Menteri BUMN itu meminta klub-klub Liga 1 memberikan asuransi kesehatan dan jaminan masa tua. Hal itu sebagai tanda klub tersebut peduli terhadap masa depan pemainnya.