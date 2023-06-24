Pelatih Liga 1 2023-2024 Wajib Berlisensi AFC Pro, Arema FC Tetap Tunjuk Joko Susilo

MALANG – Arema FC turut mengomentari ketetapan PT LIB soal pelatih tim Liga 1 2023-2024 yang wajib berlisensi AFC Pro. Arema pun memastikan tetap akan menunjuk Joko Susilo sebagai pelatih.

Seperti diketahui, Arema FC pada musim lalu dilatih oleh dua sosok, yakni Joko Susilo dan I Putu Gede. Namun, yang memiliki lisensi AFC Pro hanyalah Joko Susilo.

Joko Susilo sendiri sejak awal sudah berkolaborasi dengan I Putu Gede yang saat ini sedang berproses untuk meraih lisensi AFC Pro. Selain itu, ada nama-nama lain, seperti Kuncoro dan Siswantoro yang merupakan mantan pemain tim Singo Edan.

Merespons hal itu, manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, angkat bicara. Dia memastikan tidak ada masalah terkait lisensi pelatih kepala untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Sesuai regulasi, pelatih kepala tetap dijabat oleh Joko Susilo.

Wiebie menyatakan bahwa kolaborasi di antara legenda-legenda Arema FC saat ini memang sangat dibutuhkan. Hal itu dilakukan guna mengangkat mental pemain.