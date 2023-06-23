Jadon Sancho Gagal Bersinar pada Musim 2022-2023, Legenda Manchester United Beri Pembelaan

LEGENDA Manchester United, Dimitar Berbatov, membela performa Jadon Sancho yang kurang baik pada musim 2022-2023. Menurutnya, Sancho memerlukan lingkungan yang tepat, baik di dalam dan luar lapangan untuk bermain dengan ciamik. Hal itu pun kurang didapatnya pada musim lalu.

Ya, Sancho gagal memberi kontribusi besar ke Man United pada musim lalu. Mentas di 41 laga dalam berbagai kompetisi bersama Man United pada musim 2022-2023, dia hanya mencatatkan 7 gol dan 3 assist.

Sancho juga kerap didera cedera. Alhasil, dia menjadi kurang optimal dalam memberi kontribusi kepada Setan Merah -julukan Man United.

Padahal, sejak didatangkan Man United pada musim panas 2021, Sancho diharapkan bisa memberi kontribusi besar. Man United sendiri memboyongnya dari Borussia Dortmund dengan harga fantastis, yakni sebesar 73 poundsterling atau sekira Rp1,3 triliun.

Mendapati kondisi ini, Berbatov tak kehilangan kepercayaan kepada Sancho. Dia bahkan yakin Sancho bisa segera unjuk gigi di Man United.